Sonte hapet edicioni i 36-të i Festivalit “Zambaku i Prizrenit”

Në Shtëpinë e Kulturës “Xhemajli Berisha” sonte, me fillim nga ora 20:00, nis edicioni i 36-të i Festivalit të Zambakut të Prizrenit.
Në këtë edicion do të marrin pjesë 15 këngëtarë, të cilët do të prezantojnë krijimet e tyre më të mira në skenën e muzikës qytetare.
Festivali, i themeluar në vitin 1986, mbetet një nga ngjarjet më të rëndësishme për muzikën qytetare në Kosovë, duke ruajtur dhe promovuar trashëgiminë shpirtërore të brezave.
“Zambaku i Prizrenit” ka nxjerrë emra të njohur të muzikës dhe ka prezantuar këngë që sot konsiderohen pjesë e pasurisë kulturore kombëtare.
Marketing
Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren