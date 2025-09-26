22.1 C
Prizren
Drini i Bardhë rikthehet në Gjonaj

By admin

Pas miratimit nga Federata e Futbollit të Kosovës, skuadra e Drinit të Bardhë do të luajë ndeshjet si vendas në fushën sintetike të Gjonajt të Hasit, raporton PrizrenPress.

Ky vendim i hap rrugë rikthimit të ekipit pranë tifozëve të vet, duke i dhënë më shumë gjallëri dhe mbështetje skuadrës hasjane.

Ndeshja e parë në këtë terren është paraparë të zhvillohet në javën e 7-të të kampionatit, ku Drini i Bardhë do të përballet me Vllazninë e Pozheranit./PrizrenPress.com

Drini i Bardhë pëson humbjen e parë të sezonit
Sonte hapet edicioni i 36-të i Festivalit “Zambaku i Prizrenit”

