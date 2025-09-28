Prizreni triumfon në Pejë – Bakaj: Test i kaluar me sukses

Prizreni ka marrë një fitore të rëndësishme në transfertë, duke mposhtur Rilindjen në Pejë me rezultat 0-2. Me këtë sukses, skuadra nga Prizreni konfirmon rritjen e formës dhe synimet e qarta për sezonin aktual, raporton PrizrenPress.
Pas ndeshjes, trajneri i Prizrenit, Bekim Bakaj, u shpreh i kënaqur me paraqitjen e lojtarëve.
“Së pari dëshiroj të falënderoj vendasit për mikpritjen korrekte. Së dyti, dua t’i uroj lojtarët tanë për angazhimin dhe kryerjen me përpikëri të detyrave në fushë. Ky ishte një test i rëndësishëm që e kaluam me sukses”, deklaroi ai./PrizrenPress.com
