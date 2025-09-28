Kapiteni i Prizrenit pas fitores në Pejë – Brahaj: Ky është vetëm fillimi

Prizreni ka arritur një fitore të vlefshme në transfertë, duke mposhtur Rilindjen në Pejë me rezultat 0-2. Ky sukses i jep skuadrës prizrenase tri pikë të rëndësishme dhe e forcon besimin për objektivat e këtij sezoni, raporton PrizrenPress.
Pas ndeshjes, kapiteni i ekipit, Hazer Brahaj, dha një mesazh optimist për ecurinë e skuadrës:
“Ekipi po fiton vetëbesim nga ndeshja në ndeshje. Ky është vetëm fillimi i rrugëtimit tonë, dhe ne do të vazhdojmë të japim maksimumin për FC Prizrenin”, deklaroi ai./PrizrenPress.com
