“InHUMAN” rikthehet në Prizren – Repriza e parë nesër

By admin

Pas premierës së suksesshme, shfaqja “InHUMAN” rikthehet për një reprizë të parë në Teatrin e Qytetit “Bekim Fehmiu” në Prizren, më 29 shtator 2025, nga ora 20:00.

Ky projekt artistik, krijuar nga Jeton Neziraj dhe Shpetim Selmani, me regji të Zoltán Balázs, përballë publikut sjell realitetet e luftës, izolimit dhe çnjerëzimit, duke nënvizuar nevojën për empati, qëndrueshmëri dhe rikthim të humanitetit.

Në shfaqje interpretojnë aktorët Alban Krasniqi, Hajat Toçilla dhe Beslidhje Bytyqi, të cilët japin një performancë intensive dhe emocionuese./PrizrenPress.com

Dy persona kapen në flagrancë duke tentuar të vjedhin tri tyrbe në Rahovec
Totaj: E rikthyem Grantin e Performancës pas shumë vitesh si rezultat i punës

