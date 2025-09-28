Totaj: E rikthyem Grantin e Performancës pas shumë vitesh si rezultat i punës

Për herë të parë pas shumë vitesh, Komuna e Prizrenit ka arritur ta fitojë Grantin e Performancës, një nga mekanizmat më të rëndësishëm që shpërblen komunat për transparencë, menaxhim efikas dhe qeverisje të mirë.
Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, theksoi se ky sukses është dëshmi e përkushtimit të administratës komunale për t’i shërbyer qytetarëve me profesionalizëm dhe llogaridhënie.
“Ky është një moment i veçantë për Prizrenin. Pas shumë vitesh, arritëm ta sigurojmë Grantin e Performancës falë punës së mirë, transparencës dhe përkushtimit për llogaridhënie. Ky është sukses i qytetarëve të Prizrenit, të cilët meritojnë një qeverisje të tillë” – tha Totaj.
Ai shtoi se ky grant është vetëm fillimi i një rruge të re për vendosjen e standardeve më të larta në qeverisjen lokale.
“Do të vazhdojmë të shënojmë rekorde të reja të mirëqeverisjes, duke e bërë Prizrenin model për komunat tjera të vendit. Qytetarët tanë meritojnë institucione efikase, transparente dhe me vizion zhvillimor” – u shpreh Totaj.
Ky sukses hapë rrugë për më shumë investime dhe projekte zhvillimore në Komunën e Prizrenit, duke përmirësuar shërbimet dhe cilësinë e jetës për qytetarët.
Marketing
Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren