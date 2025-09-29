14.1 C
Prizren
E hënë, 29 Shtator, 2025
Ylli përforcohet me Larry Thomas-in

By admin

KB Golden Eagle Ylli njofton me kënaqësi se Larry Thomas është lojtari më i ri që i bashkohet skuadrës suharekase, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, klubi shpreh besimin se energji, pasion dhe përvoja e tij do të jenë shtysë për të arritur rezultate të shkëlqyera dhe për të shkruar kapituj të rinj suksesi në historinë e ekipit.

Lojtari i ri pritet të kontribuojë në sezonin e ardhshëm dhe të forcojë linjat e ekipit, duke sjellë aftësi dhe eksperiencë në parket./PrizrenPress.com

Arrestohet hajni “famëkeq” i motoçikletave në Prizren
Momenti historik i futbollit hasjan: Drini i Bardhë inauguron Fushën e Gjonajt këtë të mërkurë

