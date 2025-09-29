Ylli përforcohet me Larry Thomas-in

KB Golden Eagle Ylli njofton me kënaqësi se Larry Thomas është lojtari më i ri që i bashkohet skuadrës suharekase, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit, klubi shpreh besimin se energji, pasion dhe përvoja e tij do të jenë shtysë për të arritur rezultate të shkëlqyera dhe për të shkruar kapituj të rinj suksesi në historinë e ekipit.
Lojtari i ri pritet të kontribuojë në sezonin e ardhshëm dhe të forcojë linjat e ekipit, duke sjellë aftësi dhe eksperiencë në parket./PrizrenPress.com
