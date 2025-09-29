Arrestohet hajni “famëkeq” i motoçikletave në Prizren

I dyshuari S.G., sipas policisë, ka kryer pesë raste të vjedhjeve gjatë muajit shtator.
Policia, me autorizim verbal të Prokurorit kujdestar, ka kryer bastisje në banesën e të dyshuarit, ku gjatë kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar substanca të dyshuara narkotike të llojit marihuanë.
Po ashtu, organet e rendit bëjnë të ditur se të gjitha motoçikletat e vjedhura janë gjetur dhe u janë kthyer pronarëve legjitimë.
I dyshuari është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës, ndërsa me aktvendim të Prokurorit të çështjes është ndaluar për 48 orë.
Hetimet janë duke vazhduar në drejtim të ndriçimit të rasteve të tjera të mundshme që lidhen me këtë person.
