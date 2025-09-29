14.1 C
Momenti historik i futbollit hasjan: Drini i Bardhë inauguron Fushën e Gjonajt këtë të mërkurë

By admin

Pas një pritjeje të gjatë, Drini i Bardhë do të zhvillojë ndeshjen hapëse inauguruese në Fushën e Gjonajt, duke shënuar një moment historik për futbollin në Has të komunës së Prizrenit.

Ceremonia e inaugurimit do të fillojë në ora 13:00, ndërsa ndeshja hapëse mes Drinit të Bardhë dhe Vllaznisë së Pozheranit do të nisë në ora 14:00, raporton PrizrenPress.

Klubi fton të gjithë banorët e Hasit, themeluesit, ish-futbollistët, sponsorët, bashkëpunëtorët dhe tifozët të jenë pjesë e këtij eventi të veçantë.

“Së bashku ta mbushim Gjonajn dhe ta bëjmë shtëpinë tonë të futbollit një fole krenarie për të gjithë Hasin!” – thuhet në njoftimin e klubit.

Ky inaugurim pritet të shënojë një hap të rëndësishëm për zhvillimin e futbollit lokal dhe për forcimin e komunitetit sportiv në Has./PrizrenPress.com

