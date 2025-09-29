14.1 C
Prizren
Rahoveci miraton Buxhetin Komunal 2026 me shumicë votash

By admin

Sot, në bazë të Udhëzimit Administrativ NR. 02/2015 për mbajtjen e mbledhjeve të kuvendit të komunës, u zhvillua mbledhja urgjente e kuvendit të Rahovecit.

Në momentin e votimit, sipas njoftimit, në sallë ishin të pranishëm 16 asambleistë. Me 15 vota pro dhe 1 votë kundër, u miratua zyrtarisht Buxheti Komunal për vitin 2026, raporton PrizrenPress.

Momenti historik i futbollit hasjan: Drini i Bardhë inauguron Fushën e Gjonajt këtë të mërkurë
Vjollca Kuzhnini falënderon qytetarët për pjesëmarrjen në tubimin elektoral

