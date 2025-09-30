13.1 C
Prizren
Malisheva nderon dëshmorin Dr. Shpëtim Robaj në 27-vjetorin e rënies

By admin

Sot u përkujtua 27-vjetori i rënies së Dr. Shpëtim Robaj, mjekut dhe dëshmorit që dha jetën për lirinë e vendit, raporton PrizrenPress.

Dr. Robaj, i njohur për përkushtimin e tij në shërimin e jetëve, është nderuar me emrin e tij që mban Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Malishevë. Ceremonia solli në pah kontributin dhe sakrificën e tij për kombin, duke u bërë një shembull i përjetshëm për komunitetin.

Emri dhe veprat e Dr. Shpëtim Robaj do të jetojnë përjetë në kujtesën dhe zemrat e popullit. Lavdi dëshmorit dhe gjithë dëshmorëve të kombit!/PrizrenPress.com

Kufiri që ndau vajzën pesëvjeçare nga nëna e saj dhe takimi pas 42 vitesh
Autorsia e projektit të ‘Shatërvan”-it përplas Totajn dhe Haskukën

