Jemerrio Jones, përforcimi i ri i Rahovecit 029

KB Rahoveci 029 ka prezantuar afrimin e Jemerrio Jones, ish-lojtar i Los Angeles Lakers në NBA, me përvojë në G League dhe së fundmi në kampionatin meksikan te Ángeles de la Ciudad de México.

Jones i bashkohet skuadrës për të dhënë energji dhe përvojë në rrugën drejt objektivave të këtij sezoni në Superligën e Kosovës, raporton PrizrenPress.

Limaj: Nisma Socialdemokrate garancia për qeverisje të përgjegjshme në Rahovec
Shaqir Totaj i PDK-s, tregon pse nuk po mer pjesë në debate me kundërkandidatët për Prizrenin

