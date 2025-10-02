5.3 C
Prizren
E enjte, 2 Tetor, 2025
Limaj: Nisma Socialdemokrate garancia për qeverisje të përgjegjshme në Rahovec

By admin

Limaj theksoi se Rahoveci ka nevojë për njerëz punëtorë dhe me dëshirë për të rikthyer dinjitetin e punëtorit, vreshtarit dhe bujkut.

Ai siguroi se lista e NISMA Socialdemokrate do të qeverisë me përgjegjësi dhe transparencë, duke vënë qytetarin në qendër të vendimmarrjes dhe duke qenë zëri i halleve të tyre.

Komuna e Prizrenit hap thirrjen për subvencionim të qumështit, deleve dhe dhive
Jemerrio Jones, përforcimi i ri i Rahovecit 029

Fokus

Aksident i rëndë në Rahovec – humb jetën drejtuesi i traktorit, një i arrestuar

Një aksident trafiku me fatalitet ka ndodhur pasditen e djeshme rreth orës 16:20 në fshatin Bërnjak të Rahovecit, ku janë përfshirë një veturë dhe...
Fokus

Vetaksidentohet vetura e KFOR-it në Astrazup të Malishevës

Një veturë e KFOR-it është vetaksidentuar në dalje të fshatit Astrazup të Malishevës. Drejtori i Policisë rajonale në Gjakovë, Lumni Graishta, ka konfirmuar aksidentin. “Në dalje...

Totaj dhe Levent Bush së bashku takojnë bizneset e “Jeni Mahallës” në Prizren

Duda Balje krah Abdixhikut në tubimin e LDK-së në Dragash

Heroi pa varr

Liria – Istogu, sot në Prizren nga ora 15:00

Malisheva përmbys gjithçka në Skenderaj – nga 3:1 në 3:4 ndaj Drenicës

Sot fillon vaksinimi kundër gripit sezonal

Donacion për “Hendikos”-in nga afaristi Tefik Tarashaj

Po bënin gara shpejtësie, policia gjobit dy shoferë në Rahovec

Albian Hajdari zgjodhi Kosovën – qendërmbrojtësi i Hoffenheim-it bashkohet me Dardanët

Abdixhiku nga Prizreni: Qytetarët kërkojnë shpresë, zhvillim dhe orientim euro-atlantik

Deponohen para false në një bankë të Prizrenit

Artan Abrashi tregon vendimin e parë që do të marrë në rast se zgjidhet kryetar i Prizrenit

Policia sekuestron në Suharekë një Mercedes G63 me vlerë 160 mijë euro

U përurua lapidari për dëshmorin Ilaz Javori në Llazicë të Malishevës

