117 lidhje ilegale të ujësjellësit të shkyçura në Prizren, Suharekë, Malishevë e Dragash

By admin

Gjatë muajit shtator, ekipet e Inspektoratit të Kompanisë së Ujësjellësit kanë identifikuar dhe shkyçur gjithsej 117 lidhje ilegale nga rrjeti i furnizimit me ujë në katër komuna të rajonit.

Sipas njoftimit, numri më i madh i rasteve është evidentuar në Prizren, ku janë shkyçur 93 lidhje ilegale. Në Suharekë janë regjistruar 20 raste, në Malishevë 3 raste, ndërsa në Dragash është identifikuar vetëm një rast i tillë, raporton PrizrenPress.

Institucioni thekson se aksionet për identifikimin dhe ndërprerjen e lidhjeve të paligjshme do të vazhdojnë edhe ditët në vijim, ndërsa ndaj çdo rasti të zbuluar do të merren masat e nevojshme ligjore.

“Konsumatorët ftohen të respektojnë rregullat dhe të shmangin veprimet e jashtëligjshme, të cilat dëmtojnë furnizimin e drejtë dhe të rregullt me ujë për qytetarët tanë”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com

