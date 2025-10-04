10.3 C
Prizren
E hënë, 6 Tetor, 2025
Gjuajtje me armë në Shirokë të Suharekës, plagoset një person

By admin

Një person ka mbetur i plagosur si pasojë e gjuajtjeve me armë zjarri në Shirokë të Suharekës.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 23:00, teksa nuk dihet për gjendjen e të plagosurit.

Klankosova.tv ka kontaktuar me policinë dhe është në pritje të një konfirmimi zyrtar.

Haradinaj: Prizreni meriton një epokë të re zhvillimi
Vrapuesja e Prizrenit, lëvizje e përjetësisë

Kryetari i Dragashit apelon për vetorganizim të qytetarëve pas reshjeve të borës

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka bërë apel drejtuar qytetarëve për përballimin e situatës së krijuar nga reshjet e dendura të borës...
Aksident i rëndë trafiku në Prizren – tre persona të lënduar, një i arrestuar

Një aksident trafiku me lëndime të rënda ka ndodhur të mërkurën rreth orës 15:15 në rrugën "Mamush-Novak" në Prizren. Sipas Policisë së Kosovës, në aksident...

Abdixhiku në Dragash: Ne qeverisim me duar të pastra, pa afera korruptive

Bashkimi nis Superligën me fitore bindëse

Lirohet nga masa e paraburgimit kolonel Nexhmi Krasniqi

Spitali i Prizrenit ndriçohet rozë për ndërgjegjësimin mbi kancerin e gjirit

Përurimi i rrugës Gorozhup – Pogaj, Kurti: Një hap i vogël për një lidhje të madhe mes Kosovës dhe Shqipërisë

Bashkimi kërkon kualifikimin në FIBA Europe Cup 

Aktakuzë ndaj 6 të dyshuarve për fajde në vlerë prej 1.4 milion euro – kërkohet kthimi i 21 banesave dhe lokaleve afariste

Zafir Berisha kritikon Shaqir Totajn për mospjesmarje në debatin për Prizrenin

Shaqir Totaj dhe Halil Kastrati nënshkruajnë për ndërtimin e 50 shtëpive të reja për familjet në nevojë të Prizrenit

Memli Krasniqi: Ma mirë për Malishevën është vetëm me Dr. Gëzimin

Drini i Bardhë pëson humbje të ngushtë ndaj Ulpianës pas një ndeshjeje dramatike

Pezullohet marrëveshja pa kontrolle në kufirin Kosovë-Shqipëri

Fillon sot edicioni i 22-të i "Javës së Bibliotekës'

Malisheva nderon dëshmorin Dr. Shpëtim Robaj në 27-vjetorin e rënies

