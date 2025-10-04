9.1 C
Prizren
Haradinaj: Prizreni meriton një epokë të re zhvillimi

By admin

Prizreni ka nevojë për një epokë të re zhvillimi, të bazuar në projekte strategjike në sferën ekonomike, kulturore dhe në fuqizimin e trashëgimisë artistike që përfaqëson identitetin e këtij qyteti – kështu është shprehur kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, teksa ka prezantuar kandidatin e kësaj partie për kryetar të Prizrenit, Besnik Krasniqin.
Haradinaj ka theksuar se Krasniqi është një profesionist i dëshmuar me përvojë të gjerë si në sektorin publik, ashtu edhe në atë ndërkombëtar, dhe se ai e ka ndërtuar karrierën e tij mbi parimet e transparencës, përgjegjësisë dhe shërbimit ndaj qytetarëve.
“Besnik Krasniqi përfaqëson një zgjidhje të denjë për qytetarët e Prizrenit, në një kohë kur ky qytet ka nevojë për një udhëheqje vizionare dhe të përgjegjshme,” ka deklaruar Haradinaj.
Ai ka theksuar më tej se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka dëshmuar kapacitet në qeverisjen lokale dhe se është e gatshme të sjellë rezultate konkrete për qytetarët e Prizrenit.
“Është koha që edhe Prizreni të ketë udhëheqjen që bën dritë në çdo lagje, në çdo fshat e në çdo familje,” ka shtuar ai, duke përmbyllur me sloganin zgjedhor të partisë për këtë garë: “Dritë për Prizrenin”.

Kurti: Rahoveci ka pritur tepër gjatë për qeverisje të denjë – më 12 tetor, fitorja e Ali Dulës do të sjellë zhvillim e progres
Gjuajtje me armë në Shirokë të Suharekës, plagoset një person

