E enjte, 9 Tetor, 2025
Rrahje mes tetë të miturve në Prizren, tre në spital – dy në pranga

Tetë të mitur janë rrahur mes vete në Prizren si pasojë e një mosmarrëveshjeje.

Sipas policisë, tre prej tyre kanë pësuar lëndime trupore dhe kanë pranuar tretman mjekësor.

Tutje bëhet e ditur se të dyshuarit janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit dy prej tyre janë arrestuar dhe dërguar në mbajtje, derisa të tjerët janë liruar.

Zafir Berisha: Vërrini është zemra kombëtare e Prizrenit
Shaqir Totaj merr mbështetjen e sportistëve dhe shoqatave kulturore e artistike të Prizrenit

Fokus

Totaj në Ortakoll: Investime e siguri për secilën lagje të Prizrenit

Kryetari i Prizrenit dhe kandidati për mandatin e dytë, Shaqir Totaj, u prit me entuziazëm dhe përkrahje të madhe nga banorët e kësaj zone...
Lajme

117 lidhje ilegale të ujësjellësit të shkyçura në Prizren, Suharekë, Malishevë e Dragash

Gjatë muajit shtator, ekipet e Inspektoratit të Kompanisë së Ujësjellësit kanë identifikuar dhe shkyçur gjithsej 117 lidhje ilegale nga rrjeti i furnizimit me ujë...

Komuna e Prizrenit hap thirrjen për subvencionim të qumështit, deleve dhe dhive

Samir Selmani: Do të angazhohem për rikthimin e logos së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Parandalohet tentativë e fshehjes së mallrave në Vërmicë – Dogana sekuestron pajisje pune të padeklaruara

Abrashi: Prizreni nuk është vetëm për sezon – Totaj e ka zhytur komunën në borxhe

Fillimi i javës me shi e erëra të forta

Arrestohet Bardhi Avdaj, dyshohet se sulmoi fizikisht kryeinfermierin e QMF-së në Prizren

Ramush Haradinaj vizitoi Prizrenin: Mbështetje për bizneset vendore dhe zhvillimin ekonomik

FSK-ja tërheq një mjet të pashpërthyer në Grejkoc të Suharekës

Parandalohet rast i shmangies doganore në Vërmicë

Prokuroria: “Kobra” veproi me dashje dhe në mënyrë të vrazhdë për të treguar forcën

Krasniqi: Me Edon Canën, për një Rahovec që ecë përpara

Prizren: I dehuri sulmon policët, njëri lëndohet

10 mijë euro ilegalisht, policia kap një person në Vërmicë

Kamufloi drogë në ajvar apo sos domatesh, kapet nga policia i dyshuari në Suharekë

