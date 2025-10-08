Zafir Berisha: Vërrini është zemra kombëtare e Prizrenit

Kandidati i Bashkimit Demokratik për kryetar të komunës së Prizrenit, Zafir Berisha, ka zhvilluar sot një seri takimesh në zonën e Vërrinit, duke nisur nga Billusha, Poslishti, Hoça e Qytetit dhe deri te mbështetësit në Jeshkovë.
“Sot në Vërri nuk kam ardhur thjesht për të kërkuar votën tuaj”, tha Berisha.
“Kam ardhur si biri i këtij vendi, si dikush që e njeh dhe e ndien çdo rrugë, çdo hallë e problem, çdo djersë që është derdhur në këto fusha e male”.
Ai e cilësoi Vërrinin si një pjesë thelbësore të identitetit të Prizrenit.
“Vërrini nuk është vetëm i rëndësishëm për Prizrenin, është zemra e tij punëtore, kulturore dhe kombëtare”, u shpreh ai.
Berisha prezantoi një sërë projektesh konkrete që synojnë përmirësimin e jetës në këtë rajon.
“Të bashkohemi të gjithë, të dalim në votim dhe ta bëjmë Vërrinin një vend më të mirë për ne dhe fëmijët tanë”, përfundoi Berisha.
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren