Zafir Berisha: Vërrini është zemra kombëtare e Prizrenit

By admin

Kandidati i Bashkimit Demokratik për kryetar të komunës së Prizrenit, Zafir Berisha, ka zhvilluar sot një seri takimesh në zonën e Vërrinit, duke nisur nga Billusha, Poslishti, Hoça e Qytetit dhe deri te mbështetësit në Jeshkovë.

“Sot në Vërri nuk kam ardhur thjesht për të kërkuar votën tuaj”, tha Berisha.

“Kam ardhur si biri i këtij vendi, si dikush që e njeh dhe e ndien çdo rrugë, çdo hallë e problem, çdo djersë që është derdhur në këto fusha e male”.

Ai e cilësoi Vërrinin si një pjesë thelbësore të identitetit të Prizrenit.

“Vërrini nuk është vetëm i rëndësishëm për Prizrenin, është zemra e tij punëtore, kulturore dhe kombëtare”, u shpreh ai.

Berisha prezantoi një sërë projektesh konkrete që synojnë përmirësimin e jetës në këtë rajon.

“Të bashkohemi të gjithë, të dalim në votim dhe ta bëjmë Vërrinin një vend më të mirë për ne dhe fëmijët tanë”, përfundoi Berisha.

 

Punëtori për restaurimin e eksponateve prej druri në Kompleksin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit
Rrahje mes tetë të miturve në Prizren, tre në spital – dy në pranga

