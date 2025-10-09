13.1 C
Prizren
Shaqir Totaj viziton Kushninin e Hasit: Banorët mbështesin fitoren më 12 tetor

By admin

Kandidati i PDK-së për kryetar të Prizrenit Shaqir Totaj, ka vizituar fshatin Kushnini i Hasit, ku ka përjetuar mbështetje të madhe nga banorët.

“Me bindje të fuqishme, banorët e këtij fshati të mrekullueshëm shprehën përkrahjen për fitoren tonë më 12 tetor,” tha Totaj, duke falënderuar për mikpritjen e ngrohtë dhe energjinë pozitive të qytetarëve.

Ai shtoi se rrugën e zhvillimit do ta vazhdojnë së bashku me komunitetin, duke theksuar angazhimin e tij për projekte konkrete që sjellin përfitime për të gjithë banorët.

 

