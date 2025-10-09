13.1 C
Prizren
FIBA Europe Cup: Bashkimi–Cibona zhvendoset në Zagreb, Prizreni do të presë ndeshjen kthyese

By admin

Bashkimi njofton se ndeshja e radhës në kuadër të FIBA Europe Cup kundër Cibona-s, e planifikuar të zhvillohej në Prizren më 16 tetor 2025, është zhvendosur për t’u zhvilluar në Zagreb.

Sipas klubit, kjo zhvendosje bëhet për shkak të përdorimit të palestrës në Prizren nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet lokale, raporton PrizrenPress.

“Për shkak të zgjedhjeve lokale, KQZ-ja ka marrë në shfrytëzim palestrën në Prizren, dhe si pasojë na është pamundësuar zhvillimi i ndeshjes në qytetin tonë. Falënderojmë klubin e Cibonës për mirëkuptimin dhe mundësinë për zhvillimin e ndeshjes në palestrën e tyre”, thuhet në njoftimin e Bashkimit.

Klubi gjithashtu bën të ditur se ndeshja kthyese ndaj Cibonës do të zhvillohet në Prizren gjatë muajit nëntor.

“Le të vazhdojmë të përfaqësojmë me krenari qytetin dhe klubin tonë, kudo që luajmë”, shtojnë nga Bashkimi./PrizrenPress.com

