Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara.
Sipas raportit, në këtë periudhë është shënuar një aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 15 aksidente me të lënduar dhe 42 të tjera me dëme materiale.
Policia ka vazhduar zbatimin e rregullave në komunikacion, ku brenda një dite ka shqiptuar gjithsej 2339 gjoba trafiku.
Në 24 orët e fundit policia ka arrestuar 23 persona, prej të cilëve 19 ka dërguar në mbajtje dhe 4 persona në vuajtje të dënimit.
