12.6 C
Prizren
E diel, 12 Tetor, 2025
Artan Abrashi: Nesër është dita e ndryshimit në Prizren

By admin

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashi, ka bërë thirrje për mobilizim qytetar në prag të ditës së votimit, duke e cilësuar 12 tetorin si momentin e kthesës për qytetin.

“Nesër është dita e ndryshimit në Prizren,” ka deklaruar Abrashi, duke theksuar se pas katër vitesh ngecje dhe keqqeverisje, është koha që qyteti t’i rikthehet qytetarëve.

“Mjaft me premtime boshe – Prizreni meriton punë, jo propagandë”, ka shtuar Abrashi, duke ftuar qytetarët që më 12 tetor të votojnë numrin 105 për një qeverisje që punon 365 ditë në vit për ta.

Ai ka prezantuar një plan konkret për zhvillimin e Prizrenit, i cili përfshin:
• Ndërtimin e 6 çerdheve të reja publike dhe shkolla moderne me teknologji digjitale
• Tunelin e Bajrit dhe Unazën e Qytetit për zgjidhjen e kaosit në komunikacion
• Banesa sociale, mbështetje për nënat e reja dhe shërbime shëndetësore në çdo lagje e fshat
• Përkrahje për bizneset, bujqit dhe zanatlitë, për rikthimin e bereqetit në çdo familje
• Investime në kulturë, turizëm dhe sport, për ta bërë Prizrenin qytet që frymëzon.

Qyteti i balotazhit/ Komuna që u qeveris nga LDK, PDK dhe VV – historiku i zgjedhjeve në Prizren

Lajme

Artan Abrashi: Do të dyfishojmë investimet në blegtori dhe bujqësi në Prizren

Kandidati për kryetar të Prizrenit nga Lëvizja Vetëvendosje, Artan Abrashi, ka shpallur planin e tij për zhvillimin e bujqësisë dhe zonave rurale në komunë,...
Lajme

Totaj: Fitorja ime në Prizren nuk kontestohet

Kryetari aktual i Prizrenit dhe kandidat i PDK-së për një mandat të ri, Shaqir Totaj, ka deklaruar se është i sigurt për fitore, pavarësisht...

Sot shpallet aktgjykimi në rastin “Kobra”

Rrahje mes tetë të miturve në Prizren, tre në spital – dy në pranga

Duda Balje tregon se incizime me Shehollin është 6 vjet i vjetër, thotë se biseda s’kishte qëllime antikombëtare

Ramush Haradinaj vizitoi Prizrenin: Mbështetje për bizneset vendore dhe zhvillimin ekonomik

Digjet një autobus në Qafë të Duhlës

Hajdari inspekton Neurologjinë, Pulmologjinë dhe Dermatovenerologjinë në Spitalin e Prizrenit

Defekte teknike në rrjetin e ujësjellësit, ‘Hidroregjioni Jugor’ ndërhyn në disa zona të Prizrenit

Shaqir Totaj merr mbështetjen e sportistëve dhe shoqatave kulturore e artistike të Prizrenit

Vrapuesja e Prizrenit, lëvizje e përjetësisë

Përfundon rehabilitimi i “40 Burimeve” – përmirësohet furnizimi me ujë në Prizren

Prokuroria dhe policia e Prizrenit i bashkërendojnë veprimet për zgjedhje

Miss Universe Finlanda 2025 me origjinë nga Brodi viziton Dragashin

Abrashi: Prizreni nuk është vetëm për sezon – Totaj e ka zhytur komunën në borxhe

AAK kërkon edhe një mandat për Bali Muharremajn në Suharekë

