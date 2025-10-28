14.5 C
Prizren
E martë, 28 Tetor, 2025
Reshjet e shiut shkaktojnë rrëshqitje dheu e bllokim rrugësh në Prizren

By admin

Përveç dëmeve në shtëpi dhe biznese, janë shënuar edhe rrëshqitje dheu, përfshirë atë në rrugën drejt Prevallës, e cila për disa orë ka qenë e bllokuar.

Rrëshqitje janë raportuar edhe në disa lagje të qytetit, por pa ndonjë dëm të konsiderueshëm. /Klankosova.tv

Gjendet i vdekur një person në Llapçevë të Malishevës
Aktakuzë ndaj tre personave për keqpërdorim detyre në Prizren

