Reshjet e shiut shkaktojnë rrëshqitje dheu e bllokim rrugësh në Prizren

Reshjet e forta të shiut kanë shkaktuar dëme në Prizren dhe në disa fshatra të komunës.
Përveç dëmeve në shtëpi dhe biznese, janë shënuar edhe rrëshqitje dheu, përfshirë atë në rrugën drejt Prevallës, e cila për disa orë ka qenë e bllokuar.
Rrëshqitje janë raportuar edhe në disa lagje të qytetit, por pa ndonjë dëm të konsiderueshëm. /Klankosova.tv
