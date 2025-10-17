P.C Prizreni fiton derbin prizrenas, nis sezonin me stil

Liga e Parë e Kosovës startoi me derbin prizrenas, ku Proton Cable Prizreni triumfoi ndaj New Basketit me rezultat 95–84.
Takimi, i zhvilluar në palestrën ISP Marigona në Prishtinë, solli lojë dinamike dhe rivalitet të fortë, por Proton Cable Prizreni dominoi në shumicën e ndeshjes, duke siguruar fitoren e parë të sezonit.
Një nisje e mbarë për skuadrën prizrenase, e cila synon rikthimin në elitën e basketbollit kosovar./PrizrenPress.com
