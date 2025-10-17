11.9 C
Prizren
E premte, 17 Tetor, 2025
type here...

Sport

P.C Prizreni fiton derbin prizrenas, nis sezonin me stil

By admin

Liga e Parë e Kosovës startoi me derbin prizrenas, ku Proton Cable Prizreni triumfoi ndaj New Basketit me rezultat 95–84.

Takimi, i zhvilluar në palestrën ISP Marigona në Prishtinë, solli lojë dinamike dhe rivalitet të fortë, por Proton Cable Prizreni dominoi në shumicën e ndeshjes, duke siguruar fitoren e parë të sezonit.

Një nisje e mbarë për skuadrën prizrenase, e cila synon rikthimin në elitën e basketbollit kosovar./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Legjenda e Kiss, Ace Frehley ndërron jetë në moshën 74-vjeçare

Më Shumë

Lajme

Arrestohet i dyshuari për tentim vrasje në Suharekë

Policia e Kosovës ka arrestuar tw premten një person të dyshuar për përfshirje në një rast të vrasjes në tentativë, i cili kishte ndodhur...
Fokus

Nga Tetova në Prizren, Mustafai: Shoh vetëdijesim tek qytetarët për rëndësinë e votimit

Nga Tetova në Prizren, Jusuf Mustafai erdhi enkas për të votuar. Në një prononcim  Mustafai tha se, për dallim nga vitet paraprake, qytetarët janë më...

Vdes një person në Malishevë

PDK-ja i përgjigjjet Abrashit: Prizreni zgjodhi punën, jo arrogancën

Shaqir Totaj mesazh qytetarëve: Na besuat për punën, vazhdojmë me tranformimin e Prizrenit

Në Dragash mbahet “Karvani për Promovimin e Shëndetit”

Debutim dinjitoz i Bashkimit në FIBA Europe Cup

Artan Abrashi pas mbylljes së votimeve: Balotazhi na pret – Prizreni do të fitojë!

Haxhi Avdyli i merr vetëm 1 mijë e 417 vota në Prizren

Vetëm 17.8 për qind votuan në njërën prej qendrave më të mëdha të votimit në Prizren

360 kg mish dhe bombola gazi të padeklaruara ndalohen në Vërmicë

Sot varroset i riu nga Vërmica e Malishevës, që vdiq disa ditë pasi u lëndua në vendin e punës

Osmani e mandaton Kurtin për formimin e Qeverisë: Brenda 15 dite duhet t’i paraqesë Kuvendit përbërjen e Qeverisë

Temperaturat deri në 16 gradë Celsius

Ndalohen 110 litra vaj ulliri të padeklaruar në pikën kufitare të Vërmicës

Zbulohet një intervistë e humbur prej 50 vitesh me John Lennon: Frika nga përgjimet, albumet dhe jeta në Dakota Building

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne