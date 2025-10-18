12.4 C
Prizren
E shtunë, 18 Tetor, 2025
Sulmi me thikë ndaj gruas dhe të miturës/ Ja çfarë thotë raporti i policisë për rastin e rëndë të dhunës në familje në Prizren

By admin

Vrasje e rëndë e mbetur në tentativë është cilësuar rasti i djeshëm në Prizren ku një burrë ka therur me thikë gruan dhe vajzën e tij të mitur, duke iu shkaktuar lëndime të rënda.

Në raportin e sotëm 24-orësh policia njoftoi se i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa viktimat po mjekohen në Spitalin e Prizrenit.

“Prizren 17.10.2025 – 00:20. Është arrestuar një i dyshuar mashkull kosovar, nën dyshimin se i njëjti u ka shkaktuar lëndime me mjet të mprehtë-thikë viktimave – bashkëshortes dhe vajzës së tij të mitur. Viktimat me lëndime të rënda trupore dhe janë dërguar në Spitalin Rajonal për tretman mjekësor. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, tha sot policia.

 

Me datë 17.10.2025 rreth orës 00:20 pas mesnatës në rrugën “Rexhep Kabashi” në Prizren, policia njoftoi dje se ka pranuar informatën për një rast të dhunës në familje.

