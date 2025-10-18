14.7 C
KQZ nis publikimin e rezultateve të votave me postë – në Dragash LDK merr shumicën

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dje njoftoi se në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve ka filluar procesi i numërimit të votave që i takojnë votimit jashtë Kosovës, i realizuar përmes postës nga 17 shtatori deri më 11 tetor 2025.

KQZ tek sot ka nisur publikimin e rezultateve të votave me postë në disa komuna.

Në Dragash janë numëruar 88,89% e këtyre votave dhe 54.08% prej tyre apo 1014 i ka marrë kandidati i LDK-së, Behxhet Xheladini.

Ndërkaq, 26.83% apo 503 vota i ka marrë kandidati i PDK-së, Shaban Shabani, i cili pasohet nga ai i Vetëvendosjes, Filiz Mustafa, i cili mori 17.44% të votave apo 327 vota./Express/

