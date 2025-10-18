Zgjedhjet lokale në Prizren/ Kandidatët e Bashkimit Demokratik dhe votat që morën

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet për kandidatët e Bashkimit Demokratik për Kuvendin Komunal të Prizrenit, pas përfundimit të numërimit të votave.
Sipas të dhënave zyrtare, kandidati më i votuar nga kjo listë është Shukri Quni me 3,940 vota, i ndjekur nga Sefidin Islamaj me 445 vota dhe Edin Shehu me 441 vota.
Më poshtë gjeni renditjen e plotë të kandidatëve të Bashkimit Demokratik sipas numrit të listës dhe votave të marra:
1. Shukri Quni – 3,940 vota
2. Edin Shehu – 441 vota
3. Shukrije Berisha – 218 vota
4. Pranverim Berisha – 259 vota
5. Ramadan Tarashaj – 206 vota
6. Lirija Bytyqi – 94 vota
7. Gani Gërmizaj – 166 vota
8. Bujar Pulaj – 185 vota
9. Edona Bajrami Qengaj – 37 vota
10. Shani Berisha – 146 vota
11. Ismet Buduri – 70 vota
12. Liridona Veçgishti – 305 vota
13. Veton Gashi – 62 vota
14. Nebi Duraj – 187 vota
15. Shkurte Krasniqi – 49 vota
16. Lazer Kajtazi – 18 vota
17. Bardhyl Ukimeraj – 32 vota
18. Antigona Sokoli – 9 vota
19. Petrit Gjemollari – 69 vota
20. Sefidin Islamaj – 445 vota
21. Adelina Sope – 74 vota
22. Qazim Çoçaj – 26 vota
23. Bejtullah Ibrahimi – 152 vota
24. Vlera Xhabali Tushaj – 22 vota
25. Venhard Gota – 36 vota
26. Samir Elmazi – 28 vota
27. Medine Berisha – 60 vota
28. Barlet Karjadiu – 10 vota
29. Valon Xhoxhaj – 65 vota
30. Anila Ponik – 105 vota
31. Byrhan Thaqi – 92 vota
32. Lindor Shehu – 7 vota
33. Blerta Islamaj – 13 vota
34. Enver Ramadanaj – 102 vota
