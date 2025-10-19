United Basketball fiton bindshëm ndaj Junior 06

United Basketball ka shënuar fitore të rëndësishme ndaj Junior 06 me rezultat 87:73 (30:16, 25:20, 18:18, 14:19), në kuadër të Superliga Femrat, raporton PrizrenPress.
Skuadra vendase dominoi pjesën më të madhe të takimit, duke e ndërtuar epërsinë që nga fillimi. Pas tre periudhave të para të forta 30:16, 25:20, 18:18, KB United e menaxhoi me qetësi lojën, për ta mbyllur ndeshjen me 14 pikë dallim.
P. Powell ishte e pandalshme në parket, duke udhëhequr skuadrën me 29 pikë dhe 16 kërcime, ndërsa D. Brown kontribuoi me 24 pikë, 6 asistime dhe 6 kërcime.
Në anën tjetër, për Junior 06, L. Carter spikati me 19 pikë dhe 9 kërcime, ndërsa M. Izumi shtoi 12 pikë./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren