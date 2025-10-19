15 C
United Basketball fiton bindshëm ndaj Junior 06

United Basketball ka shënuar fitore të rëndësishme ndaj Junior 06 me rezultat 87:73 (30:16, 25:20, 18:18, 14:19), në kuadër të Superliga Femrat, raporton PrizrenPress.

Skuadra vendase dominoi pjesën më të madhe të takimit, duke e ndërtuar epërsinë që nga fillimi. Pas tre periudhave të para të forta 30:16, 25:20, 18:18, KB United e menaxhoi me qetësi lojën, për ta mbyllur ndeshjen me 14 pikë dallim.

P. Powell ishte e pandalshme në parket, duke udhëhequr skuadrën me 29 pikë dhe 16 kërcime, ndërsa D. Brown kontribuoi me 24 pikë, 6 asistime dhe 6 kërcime.

Në anën tjetër, për Junior 06, L. Carter spikati me 19 pikë dhe 9 kërcime, ndërsa M. Izumi shtoi 12 pikë./PrizrenPress.com

