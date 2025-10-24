“Ec ma Ndryshe” del me hulumtim: Pse i hedhim mbeturinat në lum?

Organizata “Ec ma Ndryshe” ka publikuar hulumtimin “Pse i hedhim mbeturinat në lum?”, i fokusuar në lumin Lumbardh në Prizren.
Hulumtimi synon të analizojë perceptimet dhe praktikat e qytetarëve lidhur me hedhjen e mbeturinave në lumenj, si dhe të masë nivelin e vetëdijes dhe përgjegjësisë qytetare.
Sipas organizatës, presioni i shtuar nga urbanizimi, industrializimi dhe praktikat bujqësore të pakontrolluara ka kthyer ndotjen e ujërave sipërfaqësore në një sfidë kryesore mjedisore.
Të dhënat e mbledhura ofrojnë një pasqyrë të qartë mbi gjendjen aktuale të lumit dhe përfshijnë mendime e propozime të komunitetit për zgjidhje të mundshme.