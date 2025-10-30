17.6 C
Prizren
E enjte, 30 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Sot varroset 34 vjeçari pasi ra nga skelet në vendin e punës në Prizren

By admin

Sot do të varroset 34-vjeçari, i cili vdiq dje pasi ra nga skelet në vendin e punës në Prizren.

Varrimi i të ndjerit do të bëhet në ora 16:00 në fshatin Caravik të Klinës.

Kliko linkun:https://www.facebook.com/reel/791617827043524

Lidhur me rastin policia ka bërë të ditur dje se është ndaluar pronari i kompanisë ndërtimore në Prizren, dhe është dërguar në mbajtje për 48 orë.

Njëherësh edhe Inspektorati i Punës ka deklaruar se ndaj kompanisë ishte marrë vendimi për ndalim të punimeve, por nuk ishte respektuar nga kjo e fundit.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Elsa Lila akuza për Festivalin e Këngës: Albina Kelmendi, vodhi votat!

Më Shumë

Fokus

Mbahen “Takimet e Gjeçovit” në Zym të Hasit – zbulohet shtatorja e Pjetër Bogdanit

Në Zym të Hasit sot u zhvillua edicioni i 54-të i manifestimit tradicional “Takimet e Gjeçovit”, i cili i kushtohet jetës dhe veprës së...
Fokus

Përmbytje në Vlashnjë

Reshjet e dendura të shiut që ranë mbrëmë në Prizren, kanë shkaktuar probleme në disa zona të fshatit Vlashnjë, ku disa shtëpi janë përfshirë...

Duda Balje reagon përsëri pas shkarkimit të anëtarëve të partisë së saj nga postet qeveritare

KRU “Hidroregjioni Jugor” shkyç 13 lidhje ilegale të ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë

Kontrabandë mallrash nga Pogaj i Shqipërisë drejt Gorozhubit të Kosovës, ndalohet tregtari 43-vjeçar

I dënuari me 50 ditë burgim kapet në Vërmicë

Më 29 tetor fillon pushimi vjeshtor për të gjitha shkollat e Kosovës

Barazim dramatik në Suharekë, Ballkani dhe Gjilani ndajnë pikët. Malisheva kthehet te fitorja

Albin Kurti nuk i ka votat, dështon formimi i Qeverisë

Arrestohet një person në Dragash pasi ushtroi dhunë fizike ndaj vëllait

Partia Guxo i jep mbështetje Artan Abrashit për balotazhin në Prizren

50 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Pas një viti e tre muajsh udhëtim me biçikletë, Ceki Hoti nga Prizreni arrin në Indonezi (VIDEO)

Ndeshja Drini i Bardhë – Deçani ndërpritet për shkak të motit të keq

Fatmir Limaj takon ekipin e NISMA-s në Prizren: Fokus në idetë e reja

Totaj në bisedime me Zafir Berishën për koalicion në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne