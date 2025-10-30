18.3 C
Prizren
E enjte, 30 Tetor, 2025
type here...

FokusKulture

Prizren Classical Fest 2025 sjell muzikën klasike në zemër të qytetit këtë fundjavë

By admin

Prizreni do të shndërrohet në një qendër të artit dhe muzikës klasike më 1 dhe 2 nëntor 2025, me mbajtjen e edicionit të parë të Prizren Classical Fest në Shtëpinë e Kulturës. Festivali premton dy netë të mbushura me emocione, elegancë dhe interpretime të veçanta nga artistë vendorë dhe ndërkombëtarë, duke ofruar një përvojë unike për dashamirësit e muzikës klasike, raporton PrizrenPress.

Në këtë edicion të parë do të performojnë Zana Abazi-Ramadani, soprano me përvojë ndërkombëtare, e cila do të mahnisë publikun me zërin e saj të fuqishëm dhe emocionet e thella, dhe Valton Beqiri, pianist i njohur shqiptar, që sjell mjeshtëri dhe ndjeshmëri në çdo interpretim. Festivali do të prezantojë gjithashtu Kuintetin Frymor, i përbërë nga pesë instrumentistë – obo, fagot, flaut, klarinet dhe korno – me një repertor të rafinuar të muzikës klasike, dhe Guitar Duo Elvis & Gjulian Bytyqi, me performanca të veçanta për dy kitarë, që krijojnë një atmosferë të veçantë muzikore.

Organizatorët theksojnë se festivali përfaqëson një mundësi për ta bërë muzikën klasike të qasshme për të gjithë: “Një qytet me shpirt, një festival që shënon fillimin e një rrugëtimi të ri artistik”. Kjo është një ftesë për të përjetuar harmoninë, pasionin dhe profesionalizmin e artit klasik në një ambient kulturor të ngrohtë dhe mikpritës./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Sot varroset 34 vjeçari pasi ra nga skelet në vendin e punës në Prizren
Next article
34-vjeçari bie nga skeletet dhe vdes- Ky është pronari i kompanisë nga Malisheva që u arrestua, kishte urdhër për ndalimin e punimeve

Më Shumë

Lajme

Komuna e Dragashit hap konkurs për ndarjen e bursave për studentët

Drejtoria Komunale për Arsim në Komunën e Dragashit ka shpallur konkursin për ndarjen e bursave për studentët e komunës që ndjekin studimet në universitetet...
Fokus

Punëtori humb jetën pasi ra nga skelet e një ndërtese në Prizren

Një punëtor ka ndërruar jetë pas rënies nga skeletet e një ndërtese në ndërtim në lagjen “Bajram Curri” në Prizren mesditën e së mërkurës. KLIKO...

Ndërprerje me furnizim me ujë në disa lagje të Prizrenit pas reshjeve të dendura

Vdekja e punëtorit në Prizren, Inspektorati i Punës: Subjektit biznesor ia ndaluam punimet, por nuk respektuan vendimin

Nait Hasani: Kurti më premtoi se do t’i vizitojë krerët e UÇK-së, nuk e realizoi

Prizrenasit fitojnë derbin në Mitrovicë

Publikohen pamjet, momenti i arrestimit të prokurorit Beqë Shala në vendin e punës

Fatmir Limaj takon ekipin e NISMA-s në Prizren: Fokus në idetë e reja

Si e kalon të dielën? Rama: Lindës dhe Zahos i bëj padrejtësi, arratisem në studion e skulpturës

Bashkimi synon fitoren e parë në FIBA Europe Cup ndaj skuadrës franceze Dijon

48 vjeçari nga Prizreni ndërron jetë pas aksidentit në Kukës – trupi i viktimës ishte dërguar për obduksion në Shqipëri

Aktakuzë ndaj tre personave për keqpërdorim detyre në Prizren

Suada Hallaqi jep dorëheqje nga AAK-ja pas koalicionit me VV-në në Prizren

Arinjtë vizitojnë vendbanimet në disa rajone të Prizrenit

KRU “Hidroregjioni Jugor” shkyç 13 lidhje ilegale të ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë

Në Dragobil u përkujtua dëshmori Ali Murat Paçarizi në 27-vjetorin e rënies për liri

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne