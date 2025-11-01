13.2 C
Prizren
E shtunë, 1 Nëntor, 2025
type here...

FokusSport

Bashkimi bindës në derbi, ndal fitoret e Sigal Prishtinës në Prizren

By admin

Bashkimi regjistroi fitoren e katërt radhazi në ProCredit Superligë, duke e ndalur Serinë e fitoreve të Sigal Prishtinës me një triumf bindës 106:88 (22:19, 29:17, 27:30, 28:22) në derbin e javës së katërt, raporton PrizrenPress.

Çereku i parë i ndeshjes ishte i baraspeshuar, me asnjë skuadër që nuk mund të shkëpuste në rezultat, përfunduar 22:19. Por në periudhën e dytë, prizrenasit rritën ritmin dhe u shkëputën gradualisht, duke shkuar në pushim me avantazh të sigurt 51:36.

Pjesa e dytë ofroi luftë për çdo top. Perioda e tretë përfundoi 27:30, ndërsa Bashkimi vulosi fitoren në dhjetë minutat e fundit, duke mbyllur takimin 106:88.

Më i miri te Bashkimi ishte Kyan Anderson me 31 pikë dhe 8 asistime, ndërsa te Sigal Prishtina Arian Azemi shënoi 22 pikë dhe 5 asistime.

Kjo fitore e katërt radhazi konfirmon formën e shkëlqyer të Bashkimit, ndërsa Sigal Prishtina regjistroi humbjen e parë pas tri fitoreve./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Kubëzohen rrugët e fshatit Kuk në Dragash
Next article
Kryeprokurori i Prizrenit: Lufta kundër korrupsionit nuk do të ndalet as para dyerve të prokurorisë

Më Shumë

Fokus

300 bursa për studentët në Prizren – rritje prej 400% krahasuar me mandatin e kaluar

Një etapë e re për studentët e Prizrenit ka nisur sot me nënshkrimin e marrëveshjeve për bursa për vitin akademik 2025/2026, raporton PrizrenPress. Kryetari i...
Lajme

34-vjeçari bie nga skeletet dhe vdes- Ky është pronari i kompanisë nga Malisheva që u arrestua, kishte urdhër për ndalimin e punimeve

Një punëtor ka vdekur të mërkurën derisa ishte duke punuar në një objekt ndërtimi në Prizren. Rreth orës 13:30 në lagjen “Bajram Curri” ai...

Totaj: Ekipet komunale në terren për t’u ndihmuar familjeve e prekura nga përmbytjet në Prizren

Nesër nis shitja e biletave për ndeshjen Bashkimi–Dijon në FIBA Europe Cup

Ndalohet sasi e fillerëve në pikën kufitare të Vërmicës

Kurti: Mbi 4 miliardë euro buxheti për vitin 2026, punonjësit e sektorit publik do të marrin edhe pagën e 13-të

Albin Kurti nuk i ka votat, dështon formimi i Qeverisë

Bashkimi synon fitoren e parë në FIBA Europe Cup ndaj skuadrës franceze Dijon

Kryeprokurori i Prizrenit: Lufta kundër korrupsionit nuk do të ndalet as para dyerve të prokurorisë

Përurohet parku i ri në lagjen ‘Ortakoll’ të Prizrenit

FBK shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të ish-basketbollistit Arben Fondaj

Për Fatos Nanon

Zymi ndërmjet kujtesës dhe përjetësisë: Nga Gjeçovi te Bogdani

Propozohet mural për Vedat Muriqin në Prizren

Abrashi pa vija të kuqe, ju dërgon ftesë për koalicion të gjitha partive politike në Prizren

I dënuari me 50 ditë burgim kapet në Vërmicë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne