Bashkimi bindës në derbi, ndal fitoret e Sigal Prishtinës në Prizren

Bashkimi regjistroi fitoren e katërt radhazi në ProCredit Superligë, duke e ndalur Serinë e fitoreve të Sigal Prishtinës me një triumf bindës 106:88 (22:19, 29:17, 27:30, 28:22) në derbin e javës së katërt, raporton PrizrenPress.
Çereku i parë i ndeshjes ishte i baraspeshuar, me asnjë skuadër që nuk mund të shkëpuste në rezultat, përfunduar 22:19. Por në periudhën e dytë, prizrenasit rritën ritmin dhe u shkëputën gradualisht, duke shkuar në pushim me avantazh të sigurt 51:36.
Pjesa e dytë ofroi luftë për çdo top. Perioda e tretë përfundoi 27:30, ndërsa Bashkimi vulosi fitoren në dhjetë minutat e fundit, duke mbyllur takimin 106:88.
Më i miri te Bashkimi ishte Kyan Anderson me 31 pikë dhe 8 asistime, ndërsa te Sigal Prishtina Arian Azemi shënoi 22 pikë dhe 5 asistime.
Kjo fitore e katërt radhazi konfirmon formën e shkëlqyer të Bashkimit, ndërsa Sigal Prishtina regjistroi humbjen e parë pas tri fitoreve./PrizrenPress.com
