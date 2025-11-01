13.2 C
Prizren
E shtunë, 1 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Kubëzohen rrugët e fshatit Kuk në Dragash

By admin

Kryetari i Dragashit, Bexhet Xheladini, sot vizitoi njërin prej 20 akseve rrugore që po kubëzohen në fshatin Kuk.

“Sot vizitova njërin nga 20 akset rrugore që po kubëzohen në Kuk. Ky projekt do të përmirësojë qarkullimin dhe sigurinë e banorëve tanë”, tha Xheladini, raporton PrizrenPress.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Një grua i bashkohet Vetëvendosjes në Prizren
Next article
Bashkimi bindës në derbi, ndal fitoret e Sigal Prishtinës në Prizren

Më Shumë

Opinione

Për Fatos Nanon

Nga Ben Blushi Fatos Nano i ngjan atij timonierit të shpenguar që luante me drejtimin e erës duke e lënë përkohësisht në duar të tjera...
Lajme

Nis krasitja e pemëve e bimëve dekoruese në Prizren

Komuna e Prizrenit ka filluar punimet për krasitjen e pemëve dhe bimëve dekoruese në të gjitha pjesët e qytetit. Sipas njoftimit, këto ndërhyrje po bëhen...

Totaj vizitoi shoqatat turke

Arinjtë vizitojnë vendbanimet në disa rajone të Prizrenit

Bashkimi synon fitoren e parë në FIBA Europe Cup ndaj skuadrës franceze Dijon

Trajneri i Malishevës jep dorëheqje

Ballkani shpartallon Malishevën me pesë gola

Aktakuzë ndaj tre personave për keqpërdorim detyre në Prizren

Më 29 tetor fillon pushimi vjeshtor për të gjitha shkollat e Kosovës

Besnik Krasniqi reagon pas dorëheqjeve në AAK-Prizren: Disa njerëz ndërrojnë anë për një vend pune

Qeveria vendos për vlerën e pensioneve, ekzekutohen të rritura nga nesër

Albin Kurti nuk i ka votat, dështon formimi i Qeverisë

Bexhet Xheladini: Nuk i frikësohem koalicionit PDK-VV në Dragash, nga sot Shaban Shabani është i humbur

Ndeshja Drini i Bardhë – Deçani ndërpritet për shkak të motit të keq

Përurohet parku i ri në lagjen ‘Ortakoll’ të Prizrenit

Bekim Nerjovaj jep dorëheqje nga AAK-ja në Prizren: Koalicioni me Vetëvendosjen u arrit pa asnjë konsultim

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne