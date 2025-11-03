Rikonstruktimi i shkollës “Besim Ndrecaj” sjell kushte moderne për nxënësit e Malësisë së Re në Prizren

Shkolla “Besim Ndrecaj” në Malësi të Re në Prizrenit ka marrë një pamje të re pas rikonstruktimit të plotë të ambienteve të saj.
Klasa moderne, pajisje bashkëkohore dhe kushte që përmbushin standardet e arsimit cilësor janë tashmë realitet për nxënësit e kësaj shkolle.
Drejtoresha e Arsimit në Komunën e Prizrenit, Luljeta Veselaj-Gutaj, ka theksuar rëndësinë e këtij investimi si pjesë e një programi më të gjerë për përmirësimin e infrastrukturës shkollore në qytet.
“Investimet në infrastrukturën shkollore janë pjesë e programit tonë për përmirësimin e kushteve në shkolla, duke garantuar që çdo nxënës, pavarësisht zonës ku jeton, të ketë mundësinë të mësojë në kushte të barabarta”, shkruan Veselaj-Gutaj.
“Ky projekt synon jo vetëm përmirësimin e kushteve fizike, por edhe krijimin e një ambienti më të motivues për mësimdhënie dhe mësimnxënie. Shkolla “Besim Ndrecaj” tani ofron një hapësirë të denjë për zhvillimin akademik dhe social të nxënësve”.
“Ky investim është dëshmi e angazhimit të Drejtorisë së Arsimit për të ndërtuar një sistem arsimor gjithëpërfshirës dhe të barabartë për të gjithë fëmijët e Prizrenit”.
