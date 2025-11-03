19.2 C
Prizren
E hënë, 3 Nëntor, 2025
Vërmicë: Konfiskohen 25% e parave të padeklaruara të një udhëtari

By admin

Në pikën kufitare të Vërmicës, zyrtarët doganorë kanë ndaluar një sasi të mjeteve monetare të padeklaruara që u gjetën në çantën e dorës së një udhëtari gjatë kontrollit të dytë.

Dogana njofton se pas verifikimit me njësitë hetimore, ndaj shumës së padeklaruar është zbatuar masa e konfiskimit të 25% të vlerës, sipas legjislacionit në fuqi, ndërsa pjesa tjetër është ndaluar për procedura të mëtejshme.

“Dogana e Kosovës rithekson rëndësinë e deklarimit të mjeteve monetare gjatë hyrjes apo daljes nga territori doganor dhe fton të gjithë qytetarët që të respektojnë ligjet në fuqi, për të shmangur masa ndëshkuese”.

Rikonstruktimi i shkollës “Besim Ndrecaj” sjell kushte moderne për nxënësit e Malësisë së Re në Prizren
Smajl Latifi: Le të mobilizohemi për fitoren që na pret dhe të bëhemi gati për projektet e mëdha

