11.4 C
Prizren
E premte, 7 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Komuna e Prizrenit vazhdon afatin për aplikim për projektin “Ngritja e pemishteve me pemë arrore”

By admin

Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural e Komunës së Prizrenit ka njoftuar se është vazhduar afati për thirrjen publike për aplikim të fermerëve për përfitim në kuadër të projektit me bashkëfinancim “Ngritja e pemishteve me pemë arrore”.

Fermerët e interesuar mund të aplikojnë sipas kritereve të përcaktuara dhe të përfitojnë mbështetje për ngritjen e pemishteve, përcjell Telegrafi.

Të gjitha detajet lidhur me thirrjen dhe procedurat e aplikimit mund t’i gjeni në faqen zyrtare të komunës:
https://prizren.rks-gov.net/…/Njoftim-nga-DBZhR-per…

Ky projekt synon të mbështesë zhvillimin e bujqësisë dhe të kontribuojë në rritjen e prodhimit të pemëve arrore në komunën e Prizrenit.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Një kafe për Prizrenin: Totaj dhe Balaj-Halimaj takohen në prag të balotazhit

Më Shumë

Fokus

Totaj: Qasja gjithëpërfshirëse do të shpërblehet me besim dhe votë të qytetarëve

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka theksuar rëndësinë e një qasjeje gjithëpërfshirëse në proceset e vendimmarrjes dhe zhvillimit të qytetit, duke e cilësuar këtë...
Lajme

Kurti në Korishë mbështet Artan Abrashin për balotazhin e Prizrenit

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka zhvilluar një takim me mbështetësit e subjektit të tij politik në fshatin Korishë të Prizrenit, në kuadër...

Humb jetën një motoçiklist në Rahovec

Vërmicë: Kapet me marihuanë, ndalohet një shtetas i Shqipërisë

Ballkani gabon në shtëpi, Ferizaj merr një pikë në Suharekë

Zafir Berisha u bën thirrje banorëve të Billushës të votojnë për Artan Abrashin

Prizreni mposhtet minimalisht nga Feronikeli

Vëmendja e madhe sot në Prizren: Derbi i të pamposhturve Bashkimi – Sigal Prishtina

Kërkohet ndihmë për gjetjen e 15 vjeçares nga Prizreni, e zhdukur prej dy ditësh

24-orëshi shënon mbi 2 mijë gjoba trafiku

Abrashi synon të udhëheqë Prizrenin: E njoh qytetin dhe sfidat e tij

Në fshatin Pastasel të Rahovecit, vëllai sulmon vëllanë

Zafir Berisha: Artan Abrashi mund ta çojë Prizrenin drejt zhvillimit

Fatos Nano, një nga figurat më të gjithanshme të jetës publike shqiptare

Sulmoi me thikë dy persona në Suharekë, arrestohet i dyshuari

I dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë dyshohet se u plagos gjatë përleshjes me viktimat

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne