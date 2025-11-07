Ndahet Çmimi i Poezisë “Xhevdet Bajraj” në Rahovec

Sot në lokalet e Shtëpisë së Kulturës në Rahovec u mbajt ceremonia e ndarjes së Çmimit të Poezisë “Xhevdet Bajraj”, organizuar nga Forumi Anadrini “Fardi”.
Në këtë ngjarje morën pjesë kryetari i komunës, Smajl Latifi, si dhe drejtorë, profesorë dhe nxënës të shkollave të komunës, raporton PrizrenPress.
Përveç tre çmimeve tradicionale, këtë vit u dha edhe një çmim special, i financuar nga dy miq të Xhevdet Bajrajit nga Shqipëria. Ceremonia ishte e mbushur me emocione dhe nuk munguan lotët.
Ngjarja shërbeu si një homazh për veprën dhe kujtimin e Xhevdet Bajrajit, duke nxitur talentet e reja letrare dhe promovuar kulturën në Rahovec./PrizrenPress.com
