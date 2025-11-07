10.4 C
Prizren
E premte, 7 Nëntor, 2025
type here...

Kulture

Ndahet Çmimi i Poezisë “Xhevdet Bajraj” në Rahovec

By admin

Sot në lokalet e Shtëpisë së Kulturës në Rahovec u mbajt ceremonia e ndarjes së Çmimit të Poezisë “Xhevdet Bajraj”, organizuar nga Forumi Anadrini “Fardi”.

Në këtë ngjarje morën pjesë kryetari i komunës, Smajl Latifi, si dhe drejtorë, profesorë dhe nxënës të shkollave të komunës, raporton PrizrenPress.

Përveç tre çmimeve tradicionale, këtë vit u dha edhe një çmim special, i financuar nga dy miq të Xhevdet Bajrajit nga Shqipëria. Ceremonia ishte e mbushur me emocione dhe nuk munguan lotët.

Ngjarja shërbeu si një homazh për veprën dhe kujtimin e Xhevdet Bajrajit, duke nxitur talentet e reja letrare dhe promovuar kulturën në Rahovec./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Albulena Balaj Halimaj fton qytetarët ta votojnë Shaqir Totajn
Next article
Ekspertët alarmojnë pas rastit në Malishevë: Vrasjet po shtohen, shteti duhet të veprojë me urgjencë

Më Shumë

Lajme

Zafir Berisha u bën thirrje banorëve të Billushës të votojnë për Artan Abrashin

Kryetari i Bashkimit Demokratik të Prizrenit, Zafir Berisha, ka zhvilluar një takim me qytetarët e fshatit Billushë, në kuadër të fushatës për balotazhin e...
Lajme

Ndahet nga jeta aktivisti i LDK-së në Prizren, Liri Gashi

Me pikëllim të thellë është bërë e ditur ndarja nga jeta e Liri Gashit, aktivist dhe nënkryetar i nëndegës së LDK-së në Atmaxhë të...

Një grua i bashkohet Vetëvendosjes në Prizren

Krasniqi me disponim të mirë krah Totajt: Prizreni i Shaqës është Prizreni i ëndrrave tona

Fillon Festivali Klasik i Prizrenit

Sir David Beckham, legjenda angleze shpallet kalorës nga mbreti Charles

Vëllezërit Morina kishin nga dy plumba në trup, flet mjeku i Urgjencës në Malishevë

Shaqir Totaj falënderon Prizrenin për dashurinë dhe energjinë: Fitorja po vjen

Rikthehet kalimi pa kontrolle i automjeteve në kufirin Kosovë-Shqipëri 02.11.2025 16:38

Arrestohet djali në Malishevë, dyshohet se rrahu nënën

Zafir Berisha: Shaqir Totaj viktimë e hajdutëve të PDK-së dhe LDK-së

Andersoni i Bashkimit, MVP i derbit dhe javës

Vëmendja e madhe sot në Prizren: Derbi i të pamposhturve Bashkimi – Sigal Prishtina

Arrestohet një person në Prizren për kanosje ndaj policit

Koliqi, Asdreni, Fishta dhe Lasgushi në një fotografi të rrallë

Dy gjyqtarë të rinj nisin angazhimin në Gjykatën Themelore të Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne