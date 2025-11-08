14.7 C
Prizren
E shtunë, 8 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Viktima vdiq në vend të ngjarjes, detaje për aksidentin në Prizren që e shkaktoi një polic

By admin

Një i moshuar dje humbi jetën pasi u godit me një veturë në Prizren, shoferi i së cilës ishte një polic.

Në momentin e goditjes ai ishte duke e kaluar rrugën, tha policia.

“Rr. Ismail Kryeziu, Prizren 07.11.2025 – 18:00. Është raportuar se i dyshuari mashkull kosovar, derisa ishte duke drejtuar automjetin e tij, ka goditur viktimën mashkull kosovar, i cili ishte duke kaluar rrugën. Si pasojë e lëndimeve, viktima ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion. Rasti është duke u trajtuar nga IPK”.

Inspektorati Policor i Kosovës dje ka njoftuar se polici i cili është i dyshuar për këtë aksident me fatalitet në Prizren është arrestuar.

IPK ka bërë të ditur se zyrtari policor ka qenë jashtë detyrës zyrtare dhe me veturë private, me të cilën edhe e ka shkaktuar aksidentin me pasoja fatale duke goditur një këmbësor.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zafir Berisha: Me Artan Abrashin hapim derën e së ardhmes për Prizrenin
Next article
Kapet me thikë një nxënës në Prizren

Më Shumë

Lajme

Kjo është marrëveshja PDK – LDK në Prizren (Dokument)

Është zyrtarizuar para pak minutash koalicioni mes kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Shaqir Totaj, dhe kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK),...
Fokus

Disa zona të Prizrenit mbesin pa ujë shkaku i punimeve në rrjetin ujësjellës

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se ekipet e saj janë në terren për të sanuar dy defekte të paraqitura në rrjetin...

Prizreni sot zbret në fushën e Feronikelit

Në fshatin Pastasel të Rahovecit, vëllai sulmon vëllanë

Fatos Nano, një nga figurat më të gjithanshme të jetës publike shqiptare

Vërmicë: Kapet me marihuanë, ndalohet një shtetas i Shqipërisë

Vdes një këmbësor pasi u godit nga vetura në Prizren, shoferi ishte një polic

Varrosen vëllezërit që mbetën të vrarë nga dhëndri i tyre në Malishevë/VIDEO

Një grua tenton të vetëvritet në Prizren

“Syt ja shpofsha”, Bali Muharremaj thotë se është kërcënuar

Kurti në Korishë mbështet Artan Abrashin për balotazhin e Prizrenit

Sir David Beckham, legjenda angleze shpallet kalorës nga mbreti Charles

Prizreni mposhtet minimalisht nga Feronikeli

Abrashi synon të udhëheqë Prizrenin: E njoh qytetin dhe sfidat e tij

Policia “ua prish qejfin’ meraklinjve të shpejtësisë në Prizren

Rikonstruktimi i shkollës “Besim Ndrecaj” sjell kushte moderne për nxënësit e Malësisë së Re në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne