Kapet me thikë një nxënës në Prizren

Policia ka njoftuar se një nxënës në Prizren është raportuar për armëmbajtje pa leje.
Tek nxënësi është gjetur një thikë.
Ai është intervistuar në prani të prindit dhe më pas është liruar në procedurë të rregullt me vendim të prokurorit.
“Është raportuar se një nxënës posedon mjet të mbrehtë. Thika është konfiskuar, ndërsa me vendim të prokurorit i dyshuari është intervistuar në prani të prindit dhe është liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në raportin e Policisë së Kosovës.
