Bali Muharremaj hedh votën në Suharekë

By admin

Kryetari në detyrë i Suharekës dhe njëkohësisht kandidati i AAK-së për një mandat tjetër, Bali Muharremaj, ka votuar sot në këtë komunë.

I shoqëruar nga bashkëshortja, ai ka ushtruar të drejtën e votës në shkollën e mesme të ulët “Migjeni”.

Ndërkohë procesi i votimit në Suharekë ka vijuar i qetë, raporton Klan Kosova.

Vdes ish-ushtari i UÇK-së në Prizren, Ibrahim Kryeziu
Pjesëmarrje e ulët në votime në Prizren: Vetëm 9,8% deri në orën 11:00

