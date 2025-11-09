15.3 C
Prizren
E diel, 9 Nëntor, 2025
Pjesëmarrje e ulët në votime në Prizren: Vetëm 9,8% deri në orën 11:00

By admin

Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), deri në orën 11:00, pjesëmarrja në zgjedhjet në Komunën e Prizrenit ka qenë vetëm 9,8%.

Nga 188,971 votues të regjistruar, kanë votuar 18,523 persona, ndërsa janë procesuar 223 nga 236 vendvotime (94,49%), raporton PrizrenPress.

Bali Muharremaj hedh votën në Suharekë
Proces i qetë zgjedhor në Prizren, Bytyqi: Deri tani s’është raportuar për incidente

Smajl Latifi: Le të mobilizohemi për fitoren që na pret dhe të bëhemi gati për projektet e mëdha

Kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) për kryetar të Rahovecit, Smajl Latifi, ka bërë thirrje për mobilizim qytetar dhe fushatë të qetë...
Gjendet shëndoshë e mirë Suela Krasniqi nga Prizreni, e raportuar e zhdukur më 31 tetor

Është gjetur shëndoshë e mirë 15-vjeçarja Suela Krasniqi, e cila ishte raportuar e zhdukur më 31 tetor në Prizren. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i...

Artan Abrashi takon përfaqësuesit e tarikatit Melami në Prizren

Shaqir Totaj: Prizreni e vazhdon rrugëtimin e punëve të mira të dielën

Kërkohet paraburgim prej 30 ditësh për Astrit Isufin

Shqipëri – Kosovë pa kontrolle deri më 28 shkurt 2026

I dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë dyshohet se u plagos gjatë përleshjes me viktimat

Kryetari i Malishevës ngushëllon familjen Morina pas vrasjes tragjike në Golluboc

Coftinari kokëbardhë i lëshuar sërish në habitatin e tij natyror në Parkun Kombëtar “Sharri”

“Shaqa bie viktim e pazargjinjëve të PDK-së e LDK-së”, Berisha: Do t’i kushtojë me 9 nëntor

Ish-deputetja Mubera Mustafa: Edhe pse jam veterane e LDK-së, e votoj Shaqir Totajn – për arsye të qarta dhe të sinqerta

Arrestohet i dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë

Artan Abrashi takon deputeten shqiptare në Kroaci, Ermina Lekaj Perlaskaj

Proces i qetë zgjedhor në Prizren, Bytyqi: Deri tani s’është raportuar për incidente

Totaj e Abrashi në garë për të dytën herë për Prizrenin

Një kafe për Prizrenin: Totaj dhe Balaj-Halimaj takohen në prag të balotazhit

