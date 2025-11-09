Pjesëmarrje e ulët në votime në Prizren: Vetëm 9,8% deri në orën 11:00

Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), deri në orën 11:00, pjesëmarrja në zgjedhjet në Komunën e Prizrenit ka qenë vetëm 9,8%.
Nga 188,971 votues të regjistruar, kanë votuar 18,523 persona, ndërsa janë procesuar 223 nga 236 vendvotime (94,49%), raporton PrizrenPress.
