Proces i qetë zgjedhor në Prizren, Bytyqi: Deri tani s’është raportuar për incidente

Bytyqi thotë se Policia e Kosovës ka ndërmarrë plan operativ për zgjedhjet e 9 nëntorit, që procesi të shkojë sa më i rregullt, transmeton Klankosova.tv.

Tutje, zyrtari policor tha se në Prizren, Suharekë, Dragash e Mamushë, nuk ka pasur ndonjë incident të raportuar deri në orën 14:00.

Megjithëse, ai tha se në e-mailin zyrtar të policisë kanë arritur dy ankesa, derisa shtoi se me të dalë në terren organet e rendit, kanë kuptuar se rastet e raportuara nuk kanë elemente për ndonjë vepër penale.

Lajmet e Fundit

