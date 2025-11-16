“Shqipet” në Strasburg, kërkojnë drejtësi për çlirimtarët

Ata do të organizojnë këtë protestë para Këshillit të Evropës. Krejt kjo do të ndodhë me fillim nga ora 13:00, njofton Klan Kosova.
Rreth 6 mijë protestues nga gjitha trojet shqiptare pritet të marrin pjesë në protestën e paralajmëruar nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së.
Protesta të tjera pritet të mbahen edhe në Maqedoninë e Veriut por jo edhe në Luginë të Preshevës shkak i mundësisë së incidenteve e arrestimeve nga policia serbe.
