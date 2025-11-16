15.2 C
Prizren
E diel, 16 Nëntor, 2025
“Shqipet” në Strasburg, kërkojnë drejtësi për çlirimtarët

By admin

Veteranët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës sot në Strasburg të Francës, do të zhvillojnë protestën e katërt me radhë, për të shprehur pakënaqësinë ndaj atyre që i konsiderojnë padrejtësi që po u bëhen çlirimtarëve në Gjykatën e Hagës.

Ata do të organizojnë këtë protestë para Këshillit të Evropës. Krejt kjo do të ndodhë me fillim nga ora 13:00, njofton Klan Kosova.

Rreth 6 mijë protestues nga gjitha trojet shqiptare pritet të marrin pjesë në protestën e paralajmëruar nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së.

Protesta të tjera pritet të mbahen edhe në Maqedoninë e Veriut por jo edhe në Luginë të Preshevës shkak i mundësisë së incidenteve e arrestimeve nga policia serbe.

Gjendet një mjet i pashpërthyer në fshatin Papaz të Suharekës
Vidhet një armë në një shtëpi në Prizren, personin e dyshuar e vërejti kujdestarja

