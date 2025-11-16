15.2 C
Prizren
E diel, 16 Nëntor, 2025
Vidhet një armë në një shtëpi në Prizren, personin e dyshuar e vërejti kujdestarja

By admin

 

Policia e Kosovës njofton se kishte dalë në vendin e ngjarjes, dhe nuk e kishin takuar personin, por se i njëjti kishte vjedhur një armë.

NË raportin 24 orësh bëhet e ditur se rasti po hetohet.

“Prizren 14.11.2025 – 22:02. Dyshohet se në shtëpinë në të cilën punon ankuesja f/k si kujdestare, ka vërejtur se një person i dyshuar ka hyrë për të vjedhur. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes por nuk ka takuar pësonin e dyshuar por ka vërejtur se ka hyrë me forcë në shtëpi dhe nga aty ka vjedhur një armë. Është njoftuar prokurori dhe rasti është duke u hetuar”, njofton PK.

“Shqipet” në Strasburg, kërkojnë drejtësi për çlirimtarët
Terrorizuan banorët, largohen me sukses nga fshatrat dy arinj në Dragash (Video)

