Gjendet një mjet i pashpërthyer në fshatin Papaz të Suharekës

admin

Një mjet i pashpërthyer është gjetur pasditën e së premtes, në fshatin Papaz të Suharekës.

Nga policia bëjnë me dije se mjeti i dyshimtë është asgjësuar në mënyrë të sigurt.

Policia në terren u asistua nga njësitet për deminim të Forcës së Sigurisë së Kosovës.

“Papaz, Suharekë 14.11.2025 – 15:30. Lidhur me rastin, njësitet për deminim të FSK-së kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë asgjësuar mjetit e dyshuar në mënyrë të sigurtë”, njofton PK.

