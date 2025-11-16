Gjendet një mjet i pashpërthyer në fshatin Papaz të Suharekës

Një mjet i pashpërthyer është gjetur pasditën e së premtes, në fshatin Papaz të Suharekës.
Nga policia bëjnë me dije se mjeti i dyshimtë është asgjësuar në mënyrë të sigurt.
Policia në terren u asistua nga njësitet për deminim të Forcës së Sigurisë së Kosovës.
“Papaz, Suharekë 14.11.2025 – 15:30. Lidhur me rastin, njësitet për deminim të FSK-së kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë asgjësuar mjetit e dyshuar në mënyrë të sigurtë”, njofton PK.
