Suharekë, arrestohet i dënuari me 4 vite burg dhe dërgohet në vuajtje të dënimit

By admin

Të mërkurën, Stacioni Policor në Suharekë ka ekzekutuar urdhër-arrestin e Gjykatës Themelore në Prizren, duke arrestuar S.S., 47 vjeç, banues në fshatin Grejkoc – Suharekë, dhe duke e dërguar në Qendrën e Paraburgimit në Hajvali për të vuajtur dënimin prej 4 vitesh.

Sipas njoftimit të policisë, S.S. ishte shpallur fajtor me aktgjykim të formës së prerë për veprën penale të kryer në bashkëkryerje: blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar të narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge.

“Patrulla e Stacionit Policor Suharekë e ka realizuar këtë detyrë me profesionalizëm dhe përkushtim të lartë, duke dëshmuar bashkëpunimin e vazhdueshëm me gjykatat, prokurorinë dhe institucionet tjera relevante, me qëllim të zbatimit të ligjit dhe krijimit të një ambienti të sigurt për qytetarët”, thekson Policia e Kosovës./PrizrenPress.com

