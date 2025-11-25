10.4 C
Prizren
E martë, 25 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Ekzekutohen me rritje shtesat për fëmijë

By admin

Ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati, ka bërë me dije se janë ekzekutuar shtesat për fëmijët me rritje prej 50 për qind të tyre.

Murati ka thënë se mbi 400 mijë fëmijë janë përfitues të këtyre shtesave dhe gjatë ditës të gjitha familjet do t’i kenë në llogari.

“Shtesat për mbi 400 mijë fëmijë tashmë janë ekzekutuar me rritjen prej 50 për qind, dhe sot gjatë ditës të gjitha familjet përfituese do t’i kenë në llogari. Vazhdojmë me punë të mira. Qeveria për Familjen!”, ka shkruar Murati në Facebook.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Tre lojtarë të Bashkimit thirren nga Përfaqësuesja e Kosovës
Next article
Ky është ish-pjesëtari i UÇK-së nga Prizreni që u arrestua në Serbi

Më Shumë

Rozë

“Amerika” – kënga e re e Shqipe Kastratit që sjell emocion dhe traditë

Këngëtarja e mirënjohur shqiptare nga Prizreni, Shqipe Kastrati, ka publikuar projektin e saj më të ri muzikor, “Amerika”, një këngë që bashkon ndjenjën e...
Kulture

Lumi

Nga Skender Berisha  (* Homazh për Lumni Lushajn) Ti Lumi im Fillim e mbarim I urtë e i mirë Deri në amshim Ti pa asnjë trill Edhe me kushtrim Për rinim Janar e...

Rexhepi: Unë do ta votoj si Buxhetin ashtu edhe Qeverinë

Festë në Rahovec, fitojnë ‘Vreshtarët’

Nisin punimet për renovimin e Stacionit të Autobusëve në Prizren

28 vjet nga luftimet e para frontale mes UÇK-së dhe forcave serbe

QRTK-ja e Prizrenit dhe Gjilanit hapin ekspozitë të përbashkët në Kalanë e Gjirokastrës

Kush e vërshëlleu Granitin Xhakën?

Kryesia e re e Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve pritet nga kryetari i Malishevës

Ish-deputeti Nezir Çoçaj është jashtë rrezikut për jetë, pas aksidentit tragjik ku humbi jetën Lumni Lushaj

Kryetari Latifi pret në takim Harry Bajraktarin dhe Rrustem Gecajn

Të shtëna me armë gjatë ahengut familjar në Suharekë, policia sekuestron dy pistoleta

Prizren: Dy të ndaluar, një kërkesë për arrest shtëpiak dhe nëntë aktakuza

Kapën mbi 100 kg drogë në Vërmicë

Nesër nis ekzekutimi i shtesave të fëmijëve me 50 për qind rritje

Drejtoria e Arsimit në Prizren forcon bashkëpunimin me Institutin Pedagogjik të Kosovës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne