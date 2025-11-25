8 C
Prizren
Sport

Ballkani për herë të parë bëhet me trajner të huaj

Ballkani zyrtarisht ka emëruar kroatin Mislav Karoglan si trajnerin e ri të skuadrës. Kështu një moment historik për klubin tonë, me kroatin që është trajneri parë i huaj që drejton Ballkanin.

Sipas njoftimit, kontrata e tij me klubin është nënshkruar për dy vjet e gjysmë, raporton PrizrenPress.

Karoglan, 43 vjeç, vjen në Suharekë me një eksperiencë të pasur në futbollin evropian. Ai ishte kryetrajner i klubit të njohur kroat Hajduk Split në dy raste, së fundmi sezonin 2023–24, ndërsa edicionin e kaluar 2024–25 ka drejtuar kampionin e shumëfishtë moldav Sheriff Tiraspol, me të cilin ka garuar edhe në arenën ndërkombëtare. Përpara këtyre angazhimeve, ai ka udhëhequr edhe skuadra të tjera nga elita e futbollit kroat, si Zadar dhe Istra 1961, duke ndërtuar një profil të fortë si trajner modern.

“Trajnerit Karoglan i urojmë mirëseardhje dhe shumë fat e suksese në krye të ekipit tonë, duke besuar se puna e tij do të sjellë energji të re dhe rezultate pozitive për FC Ballkanin”, thuhet në njoftimin e klubit./PrizrenPress.com/

