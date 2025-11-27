P.C Prizreni fiton bindshëm ndaj Istogut

Proton Cable Prizreni ka shënuar fitore të rëndësishme në Ligën e Parë, duke mposhtur Istogun me rezultat 82:68.
Pavarësisht mungesës së dy lojtarëve bazë, Urim Zenelaj dhe Erion Nixha, ekipi prizrenas tregoi disiplinë dhe ritëm të lartë lojë.
Nga klubi u bë e ditur se skuadra po vazhdon me paraqitje të qëndrueshme dhe synon të ruajë formën pozitive në vazhdim të sezonit./PrizrenPress.com/
