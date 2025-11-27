4.3 C
Prizren
E enjte, 27 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Nisin punimet për renovimin e Njësisë së Patologjisë dhe Morgut në Spitalin e Prizrenit

By admin

Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit “Prim.Dr. Daut Mustafa” ka filluar renovimin e plotë të Njësisë së Patologjisë dhe Morgut, që shtrihet në një hapësirë prej rreth 400 m².

Punimet përfshijnë rehabilitimin e ambienteve të brendshme, zëvendësimin e dyshemeve dhe dyerve, përmirësimin e ndriçimit, ventilimit dhe nyjeve sanitare, si dhe riorganizimin modern të hapësirave të morgut sipas standardeve bashkëkohore, raporton PrizrenPress.

Sipas drejtorit të Spitalit të Prizrenit, Osman Hajdari, këto investime synojnë krijimin e kushteve më të mira të punës dhe ofrimin e shërbimeve më cilësore për qytetarët.

“Punët e nisura po vazhdojnë me ritëm, për një shëndetësi më moderne dhe më të fortë. Falënderojmë stafin dhe pacientët për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin gjatë kohës së punimeve”, deklaroi ai./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
P.C Prizreni fiton bindshëm ndaj Istogut
Next article
Prokuroria e Prizrenit mban tryezë rajonale për mbrojtjen e viktimave të krimit

Më Shumë

Kulture

U mbajt edicioni i 22-të i Festivalit Ndërkombëtar të Stripit dhe Karikaturës në Prizren

Sonte në Prizren u zhvillua edicioni i 22-të i Festivalit Ndërkombëtar të Stripit dhe Karikaturës, organizuar nga artisti prizrenas Gani Sunduri, i njohur për...
Sport

Bashkimi fiton në Prizren

Bashkimi ka shënuar fitore bindëse ndaj United Basketball me rezultat 89:56 (29:13, 20:15, 23:11, 17:17) në xhiron e tetë të Superliga Femrat, raporton PrizrenPress. Skuadra...

24-orëshi shënon më shumë aksidente me të lënduar sesa me dëme materiale

Prof. Asoc. Dr. Xhafer Beqiraj zgjidhet anëtar i Këshillit Drejtues të Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren

Ballkani për herë të parë bëhet me trajner të huaj

Kryetari i Malishevës priti në takim përfaqësues të EAA-së

Lumbardhi në fokus – Totaj kërkon mirëmbajtjen e simbolit të Prizrenit

Gropat dhe ndërgjegjja e humbur

Ky është ish-pjesëtari i UÇK-së nga Prizreni që u arrestua në Serbi

Laurinë Gashi e argjendtë në Podgorica Junior European Cup 2025

Një subjekt politik ka të drejtë të shpenzojë mbi 2 milionë euro në zgjedhjet e 28 dhjetorit

QRTK-ja e Prizrenit dhe Gjilanit hapin ekspozitë të përbashkët në Kalanë e Gjirokastrës

Enise Zijade e argjendtë në Podgorica Junior European Cup 2025

Ndërpritet arresti shtëpiak për kolonel Nexhmi Krasniqin

Në Malishevë përurohet pllaka përkujtimore në shtëpinë ku qëndruan krerët e ilegales së UÇK-së

Theu gjësende e sulmoi gruan me urdhër mbrojtës, prangoset burri në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne